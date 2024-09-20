20 Сен, 2024

avtobob-auto.ru

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Последние новости

В России обновили внедорожник «Нива». Что нового он получил

В России начнут выпускать два китайских кроссовера

На калужском автозаводе наладят производство новой модели

АВТОВАЗ и ГАЗ вышли из корпоративного отпуска

Chery запатентовала в России новую торговую марку – Xtrim

Мировой авторынок показывает снижение второй месяц подряд

В России обновили внедорожник «Нива». Что нового он получил

В России обновили легендарный внедорожник «Нива», который на протяжении десятилетий остается символом отечественного автопрома и верным спутником автолюбителей в самых сложных условиях. Модель, ставшая известной своей неприхотливостью и способностью преодолевать…
admin

В России начнут выпускать два китайских кроссовера

В последние годы российский автомобильный рынок становится все более разнообразным, и одним из значимых трендов стало расширение присутствия китайских автопроизводителей. Недавно стало известно, что в России начнут выпускать два новых…
admin

На калужском автозаводе наладят производство новой модели

Калужский автозавод, известный своими производственными мощностями и высоким уровнем качества выпускаемой продукции, готовится к запуску производства новой модели автомобиля. Это событие вызывает значительный интерес как среди специалистов автомобильной индустрии, так…
admin

АВТОВАЗ и ГАЗ вышли из корпоративного отпуска

Автомобильные гиганты России, АВТОВАЗ и ГАЗ, завершили корпоративный отпуск и вновь начали работу, что является важным событием для всей автомобильной отрасли страны. Возвращение к производственной деятельности после планового перерыва всегда…
admin

Chery запатентовала в России новую торговую марку – Xtrim

Китайский автопроизводитель Chery продолжает активно развиваться на российском рынке и недавно сделал ещё один шаг в этом направлении, запатентовав новую торговую марку – Xtrim. Это событие вызвало большой интерес среди…
admin

В России обновили внедорожник «Нива». Что нового он получил

admin0

В России обновили легендарный внедорожник «Нива», который на протяжении десятилетий остается символом отечественного автопрома и верным спутником автолюбителей в самых сложных условиях. Модель, ставшая известной своей неприхотливостью и способностью преодолевать любые дороги, претерпела серьезные изменения и получила ряд нововведений, которые делают её еще более функциональной, комфортной и современной. Внедорожник «Нива» всегда отличался надежностью и универсальностью, […]

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1 минута чтение

В России начнут выпускать два китайских кроссовера

admin0

В последние годы российский автомобильный рынок становится все более разнообразным, и одним из значимых трендов стало расширение присутствия китайских автопроизводителей. Недавно стало известно, что в России начнут выпускать два новых китайских кроссовера, что может существенно изменить расстановку сил на рынке и предложить покупателям новые интересные варианты в сегменте SUV. Решение о локализации производства этих автомобилей […]

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1 минута чтение

На калужском автозаводе наладят производство новой модели

admin0

Калужский автозавод, известный своими производственными мощностями и высоким уровнем качества выпускаемой продукции, готовится к запуску производства новой модели автомобиля. Это событие вызывает значительный интерес как среди специалистов автомобильной индустрии, так и среди широкой публики, поскольку свидетельствует о продолжении развития российского автопрома и укреплении позиций отечественного производства на мировом рынке. Выбор Калуги в качестве площадки для […]

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1 минута чтение

АВТОВАЗ и ГАЗ вышли из корпоративного отпуска

admin0

Автомобильные гиганты России, АВТОВАЗ и ГАЗ, завершили корпоративный отпуск и вновь начали работу, что является важным событием для всей автомобильной отрасли страны. Возвращение к производственной деятельности после планового перерыва всегда сопровождается повышенным интересом как со стороны работников компаний, так и со стороны рынка в целом. Это связано с тем, что начало нового производственного цикла часто […]

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1 минута чтение

Chery запатентовала в России новую торговую марку – Xtrim

admin0

Китайский автопроизводитель Chery продолжает активно развиваться на российском рынке и недавно сделал ещё один шаг в этом направлении, запатентовав новую торговую марку – Xtrim. Это событие вызвало большой интерес среди автолюбителей и экспертов, поскольку оно может означать появление на рынке нового продукта, который способен внести серьёзные изменения в конкурентную среду.Chery уже давно зарекомендовала себя в […]

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Мировой авторынок показывает снижение второй месяц подряд

admin0

Мировой авторынок переживает непростые времена, и вторая половина 2024 года стала ещё одним подтверждением этого. Уже второй месяц подряд наблюдается снижение продаж автомобилей на глобальном уровне, что вызывает обеспокоенность у производителей, дилеров и аналитиков. Это снижение связано с множеством факторов, которые комплексно воздействуют на автомобильную индустрию, делая её адаптацию к новым условиям особенно сложной. Одной […]

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На рынок вернулась УАЗ «Буханка» с двигателем «Евро-5»

admin0

УАЗ «Буханка», легендарный советский и российский автомобиль, вновь вернулся на рынок, но теперь с обновлённым двигателем, соответствующим экологическому стандарту «Евро-5». Этот шаг стал важным событием как для поклонников этого автомобиля, так и для всей автомобильной индустрии России. Внедрение двигателя «Евро-5» символизирует усилия компании УАЗ по модернизации своих продуктов в соответствии с современными требованиями рынка, не […]

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Кроссовер EXEED RX представлен в России в новой версии Flagship

admin0

Кроссовер EXEED RX продолжает укреплять свои позиции на российском рынке, и недавно представление новой версии под названием Flagship стало важным событием для поклонников бренда и потенциальных покупателей. Эта версия воплощает в себе передовые технологии, премиальные материалы и высокий уровень комфорта, что делает её одной из самых привлекательных в линейке EXEED RX. EXEED RX, изначально позиционируемый […]

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Почему бренд VGV отсрочил выход на российской рынок?

admin0

Бренд VGV, принадлежащий китайской автомобильной компании Weichai Group, ранее заявлял о своих планах выйти на российский рынок, однако внезапно отложил свои намерения. Этот шаг вызвал множество вопросов и обсуждений как среди специалистов автомобильного рынка, так и среди потенциальных потребителей, ожидавших появления новых моделей. Причины задержки выхода бренда VGV на российский рынок можно объяснить рядом факторов, […]

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В Санкт-Петербурге числится порядка 2 млн легковых автомобилей

admin0

Санкт-Петербург, один из крупнейших мегаполисов России, славится не только своей культурной и исторической значимостью, но и интенсивным автомобильным движением. В городе зарегистрировано порядка 2 миллионов легковых автомобилей, что подчёркивает высокий уровень автомобилизации среди его жителей. Эта цифра отражает как рост населения, так и увеличение количества личных транспортных средств, которые играют ключевую роль в повседневной жизни […]

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