Автомобильные гиганты России, АВТОВАЗ и ГАЗ, завершили корпоративный отпуск и вновь начали работу, что является важным событием для всей автомобильной отрасли страны. Возвращение к производственной деятельности после планового перерыва всегда сопровождается повышенным интересом как со стороны работников компаний, так и со стороны рынка в целом. Это связано с тем, что начало нового производственного цикла часто […]