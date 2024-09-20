В России обновили внедорожник «Нива». Что нового он получил
В России обновили легендарный внедорожник «Нива», который на протяжении десятилетий остается символом отечественного автопрома и верным спутником автолюбителей в самых сложных условиях. Модель, ставшая известной своей неприхотливостью и способностью преодолевать любые дороги, претерпела серьезные изменения и получила ряд нововведений, которые делают её еще более функциональной, комфортной и современной. Внедорожник «Нива» всегда отличался надежностью и универсальностью, […]